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пятница, 25 февраля 2022 15:41

Вернидуб просит "Шериф" отпустить его в Украину

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Вернидуб просит &quot;Шериф&quot; отпустить его в Украину
Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото: ФК "Зоря".

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб отреагировал на вторжение войск РФ на территорию Украины.

Вернидуб хочет вернуться в Украину после матча Лиги Европы против "Браги".

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"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения. Горжусь людьми, защищающими нашу страну.

Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину", - сказал Вернидуб в комментарии Record.

24 февраля "Шериф" играл против "Брази" в Лиге Европы и покинул турнир.

Ранее Вернидуб неоднократно заявлял о своей патриотической позиции.

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