Юрий Вернидуб возглавлял "Шахтер" 9 месяцев. Фото: ФК "Заря"

Украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер".

Специалист сделал это по собственному желанию из-за семейных проблем, сообщает официальный сайт "горняков".

Вместе с Вернидубом команду покинул его тренерский штаб - Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко. Раньше вместе работали в "Заре".

Белорусский комментатор Владислав Татур сообщал, что в Вернидуба испортились отношения со спортивным директором клуба Александром Рехвиашвили.

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В текущем сезоне чемпионата Беларуси "Шахтер" делит первое место с БАТЭ и вылетел в первом раунде квалификации Лиги Европы.