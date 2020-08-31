Украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер".
Специалист сделал это по собственному желанию из-за семейных проблем, сообщает официальный сайт "горняков".
Вместе с Вернидубом команду покинул его тренерский штаб - Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко. Раньше вместе работали в "Заре".
Белорусский комментатор Владислав Татур сообщал, что в Вернидуба испортились отношения со спортивным директором клуба Александром Рехвиашвили.
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В текущем сезоне чемпионата Беларуси "Шахтер" делит первое место с БАТЭ и вылетел в первом раунде квалификации Лиги Европы.
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