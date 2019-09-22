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воскресенье, 22 сентября 2019 09:33

Вернидуб отказался ехать на стажировку в "Реал"

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Вернидуб отказался ехать на стажировку в &quot;Реал&quot;
Вернидубу не интересны проекты с игроками на 100 миллионов

Бывший наставник "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, чем заполняет паузу в тренерской деятельности. Юрий Николаевич говорит, что ему интереснее стажировка в "Леванте" чем в "Реале".

Об этом сообщает сайт Футбол Украины.

"Была возможность уехать в топ-клубы - в тот же" Реал ". Только какой смысл ехать в" Реал "или" Барселону "? Чтобы наделать красивых селфи?

Я понимаю, что нужно твердо стоять своими ногами на земле, и осознавать вряд ли в своем следующем проекте буду работать с футболистами, которые будут стоить по 100 миллионов евро.

Мне хотелось посмотреть на тренеров, которые работают в Испании, не имея стомиллионном бюджетов на трансферы, а подбирают игровые схемы под тех футболистов, которые у них есть. Это для меня интереснее. От этого - больше пользы.

Я прилетел в Валенсию. Смалийчук помог мне снять отель, и на протяжении недельного цикла подготовки к матчу с "Реалом" я посещал тренировки "Леванте", встречался с главным тренером команды Пако Лопесом ", - рассказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб 8 лет тренировал "Зарю" с 2011 по 2019 годы. Летом этого года его контракт не продлили.

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