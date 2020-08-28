Вернидуб опозорился в Лиге Европы

Команда Юрия Вернидуба вылетела в первом же матче Лиги Европы. Фото: ФК "Заря"

В 1-м раунде квалификации Лиги Европы солигорский "Шахтер" дома уступил представителю Молдовы "Сфинтул".

В середине 1-го тайма команда Юрия Вернидуба осталась в меньшинстве, после удаления форварда Марко Бодула.

Представитель Молдовы владел инициативой на протяжении всего матча, но так и не смог реализовать собственные моменты. Лидер чемпионата Беларуси "Шахтер" держал оборону и смог дотянуть до серии пенальти, где фортуна была на стороне представителя Молдовы.

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Украинский полузащитник Иван Петряк в составе венгерского МОЛ "ВиДи" смог пройти представителя Ирландии "Богемиан" только в серии пенальти.