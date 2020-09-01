Юрий Вернидуб не смог надолго задержаться в Беларуси. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Экс-тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб может возглавить новичка УПЛ "Рух".

Владелец львовской команды Григорий Козловский в ближайшее время должен начать переговорить с потенциально новым тренером.

"Я только что получил сообщение от одного из источников. Это надежный источник, но одно, извините. Проверить сейчас эту информацию я еще не успеваю. В Вернидуба должна состояться встреча с Григорием Козловским", - сказал в эфире ютуб-программы "ТаТоТаке" журналист Михаил Спиваковский.

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В первом туре УПЛ "Движение" в гостях крупно уступил "Ворскле" - 2: 5. Наставником команды является 32-летний Иван Федик.