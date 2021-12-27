Вернется в Украину? Ребров рассказал о своем будущем

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Главный тренер "Аль-Айна" 48-летний Сергей Ребров не знает, какую команду будет возглавлять в следующем сезоне.

Тренер открыт к новым предложениям по завершению текущего сезона.

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"Контракт до конца весны с "Аль-Айном", пока да. Я пытаюсь подписывать на год контракт с клубами этого региона. Нужно понять, интересно ли тебе здесь работать. Интересно ли клубу и игрокам. Сейчас мы на первом месте, все рады. А как будет потом – увидим.

Предложения по топ-чемпионатам? Разговоров много было. Любой агент может бросить любую информацию. Какие-то разговоры были, но в тот момент, когда "Ференцварош" прервал контракт, то было предложение от "Аль-Айна" и еще одного клуба, называть не буду.

Я выбрал Аль-Айн. Не могу сказать, где я окажусь летом. Возможно, останусь здесь", - сказал Ребров в эфире канала "Бомбардир".

Сергей Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" до лета 2022 года. В ОАЭ украинца признавали лучшим тренером четыре месяца. Предыдущим клубом украинца был венгерский "Ференцварош", где он проработал три года. За это время вывел клуб в ЛЧ и ЛЕ, а также выиграл три чемпионских титула. В сезонах 2014/17 Ребров возглавлял "Динамо". С киевлянами выиграл два чемпионских титула и два Кубка Украины.