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вторник, 15 февраля 2022 22:12

Верим в Абраменко и Окипнюка. Расписание 12-го дня соревнования в Пекине-2022

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Верим в Абраменко и Окипнюка. Расписание 12-го дня соревнования в Пекине-2022

В среду, 16 февраля, ночью по Киеву начнется 12-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Все внимание украинских поклонников спорта будет приковано к лыжной акробатике, где, пожалуй, остались единственные шансы нашей страны на медаль. Александр Абраменко и Александр Окипнюк будут защищать честь нашей страны.

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Расписание соревнований на среду, 16 февраля:

3:05 и 14:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Женщины. 7 матчей.

3:30, 3:58 и 4:26 – Фристайл. Свободные дисциплины - слоупстайл. Финалы. Мужчины. Медали.

3:40 – Бобслей. Четверки. Тренировка 1 и 2. Мужчины.

4:15 и 7:45 – Горнолыжный спорт. Слалом. Заезды 1 и 2. Мужчины. Иван Ковбаснюк. Медали.

6:00 – Горнолыжный спорт. Комбинация. Тренировка 1. Женщины.

6:10, 8:00, 10:40 и 15:30 – Хоккей. Четвертьфинал. Мужчины. 4 матча.

8:05 – Кёрлинг. Круговой турнир. Мужчины. 3 матча.

8:10 – Бобслей. Двойки. Тренировка 3 и 4. Женщины.

9:15 и 11:15 – Лыжные гонки. Командный спринт. Классический стиль. Полуфиналы и финал. Женщины. Юлия Кроль, Марина Анцибор. Медали.

9:45 – Биатлон. Эстафета, 4х6 км. Женщины. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк. Медали.

10:15 и 11:45 – Лыжные гонки. Командный спринт. Классический стиль. Полуфиналы и финал. Алексей Красовский, Руслан Перехода. Мужчины. Медали.

13:00 и 14:00 – Фристайл. Лыжная акробатика. Финалы. Мужчины. Александр Абраменко, Александр Окипнюк. Медали.

13:30 – Хоккей. Матч за третье место. Женщины. Медали.

13:30, 14:15 и 15:18 – Шорт-трек. 1500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Женщины. Медали.

14:32 и 14:44 – Шорт-трек. 5000 м. Эстафета. Финалы. Мужчины. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12-ти дисциплинах.

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