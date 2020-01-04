Вербич замкнул пятерку лучших игроков Словении

Вербич конкурировал из звездными голкиперами "Атлетико" и "Интера""

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич занял пятое место в рейтинге лучших игроков Словении в 2019 году. Он уступил звездам ведущих чемпионатов и игроку словацкого "Слована".

Игроком года в Словении был признан полузащитник Аталанты Йосип Иличич, который опередил вратаря Атлетико Яна Облака. ТОП-3 замкнул еще один голкипер - Самир Ханданович из Интера. Об этом сообщает Ekipa24.

Четвертое место в рейтинге досталось форварду Словану Андражу Шпорару, который входит в сферу интересов Динамо.

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В нынешнем чемпионате Украины Вербич сыграл 13 матчей, в которых забил 6 мячей.