Венсан Компани переходит в "Андерлехт"

За "Сити" Компани отыграл 11 сезонов

Защитник Венсан Компани сообщил, что станет играющим тренером бельгийского "Андерлехта" после ухода из "Манчестер Сити".

"В течение следующих 3 лет я возьму на себя роль играющего тренера "Андерлехта". Подобное решение может удивить вас. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал.

Как футболист я родился и вырос в "Андерлехте". С 6 лет я с с этим клубом.

Не так давно я позвонил в "Андерлехт". Совершенно неожиданно мне предложили должность играющего тренера.

Мистер Кук, владелец, пообещал полную поддержку. Я был не только впечатлен, но и заинтригован. Это заставило меня задуматься.

Конец этого сезона не мог быть более запоминающимся. Я жил мечтой в "Ман Сити". Я так много узнал за последние 3 года от невероятного тренера.

Пеп Гвардиола возродил мою любовь к игре. Я был свидетелем, участвовал, анализировал, учился.

"Ман Сити" играет в футбол, в который я хочу играть. Я решил принять вызов.

Я хочу поделиться своими знаниями со следующими поколениями. Я добавлю немного Манчестера в сердце Бельгии", – написал Компани.

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Компани защищал цвета "Манчестер Сити" с 2008 года. За это время он сыграл в 248 поединках и забил 17 мячей.