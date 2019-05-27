Ведущий игрок "Челси" пропустит финал Лиги Европы

Канте на поможет "Челси" в Баку. Фото:Reuters

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте пропустит предстоящий финальный матч Лиги Европы с "Арсеналом".



Француз получил травму колена во время одного из последних тренировок команды и покинул поле с серьезным дискомфортом, сообщает "The Guardian".

Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщалось, однако ожидается, что он точно не сможет помочь "синим" в игре с "Арсеналом".

Ранее Канте уже имел проблемы с коленом. В матче 37-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (3:0) в начале мая он получил повреждения, из-за которого пропустил около двух недель. Недавно Канте вернулся к тренировкам.

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Финал Лиги Европы "Челси - Арсенал" состоится 29 мая на стадионе Олимпийский в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00.