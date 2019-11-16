"Важно не поиграть Сербии" – Малиновский

В Малиновского накануне родилась дочь

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о мотивации на игру с Сербией.

Мотивация в матче с Сербией – порадовать болельщиков, показать хороший футбол. Нам нечего терять, так что мы не должны играть зажато. Должны показать содержательный футбол. Если покажем хорошую игру – добьемся положительного результата.

Важно не проиграть Сербии, держать менталитет победителей. Какой бы ни был матч, если ты побеждаешь, то потом на хороших эмоциях. А от поражения неприятный осадок, даже если ты на первом месте.

Каждый футболист должен хотеть выиграть. Если этого нет – нужно что-то менять в себе", – сказал Малиновский.

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Украина встретится с Сербией завтра, 17 ноября, начало – в 16.00