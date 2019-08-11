Василий Ломаченко взял реванш у россиянина

Путь к своему первому олимпийскому золоту на боксерском турнире Олимпиады-2008 в Пекине украинец Василий Ломаченко начал с поединка с россиянином Альбертом Селимовым. Он состоялся 11 июля 2008 года и завершился победой Ломаченко со счетом 14:7.

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Соперник был очень принципиальный - он нанес единственное поражение украинцу за всю его любительскую карьеру. Это произошло в финальном поединке чемпионата мира 2007 года в Чикаго. Тогда судьи отдали победу со счетом 16:11 более опытному россиянину. Хотя Василий ни в чем не уступал сопернику.

На Играх в Пекине волей жребия Ломаченко и Селимову выпало встретиться уже в первом круге соревнований - на стадии 1/32 финала. Первый раунд за россиянином - 2:0. В середине второго раунда его преимущество достигло 5:1. Но Ломаченко в этот день было не остановить. Он вырвал концовку раунда и преимущество уже у него - 7:5. Далее украинец только увеличивал преимущество и победил с комфортной разницей - 14:7. Следующие четыре поединка он выиграл с огромным преимуществом и завоевал олимпийское золото. Также Ломаченко первым и пока единственным среди украинцев признали лучшим боксером турнира и вручили Кубок Вэла Баркера.

- Знаю, что Ломаченко после поражения от меня на чемпионате мира готовился не столько к Олимпийским играм, сколько ко мне персонально, - рассказал Селимов позже в одном из интервью. - Даже мое фото на грушу прицепил. Конечно, в Пекине тоже мог его победить. Но немножко себя переоценил. После первого раунда выигрывал у Василия 2:0, после второго - 5:1 (на самом деле в середине второго - gazeta.ua). Потом вышел на третий с мыслью: "А что это я его просто обыгрывают? Зарублюсь ка я с ним". То есть хотел драться в его манере. И только мы пошли в размен, как Ломаченко отыгрался. Правда, я не согласен, что ему насчитали столько ударов. Да Василий попал больше, но обмен был нормальным.

И только мы пошли в размен, как Ломаченко отыгрался

В 2013 году Василий Ломаченко и Альберт Селимов встретились в третий раз. В рамках Всемирной серии бокса "украинский атаман" победил российского легионера с "Azerbaijan Baku Fires" со счетом - 2:1 (48:47, 48:47, 47:48).