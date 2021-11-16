Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов на инвалидной коляске

Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов 70-летний Луи ван Гал будет руководить действиями своей команды, находясь в инвалидной коляске.

Ван Гал сломал бедренную кость после инцидента с велосипедом – он упал, когда слезал с него, чтобы поставить на парковку, сообщает ESPN.

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Это произошло после тренировки команды в воскресенье, когда все возвращались в гостиницу.

Шесть лет тому назад ван Гал перенес операцию на бедре – именно его травмировал в этот раз.

Тренер был доставлен в больницу, но вскоре его выписали – травма не потребовала хирургического вмешательства. Во время тренировки в понедельник помощник тренера Хэнк Фрейзер возил ван Гала на гольф-каре.

16 октября Нидерланды сыграют против Норвегии. Голландцам нужна победа над Норвегией, чтобы обеспечить себе прямой выход на Кубок мира-2022 в Катаре.

Луи ван Гал известен своей работой с "Аяксом", "Барселоной", "МЮ" и "Баварией".