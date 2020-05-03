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воскресенье, 03 мая 2020 14:25

Валуев рассказал, что думает об Украине и Майдане

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Валуев рассказал, что думает об Украине и Майдане
Валуев был самого высокого роста среди боксеров – 2 метра 13 сантиметров

Российский экс-боксер супертяж Николай Валуев рассказал об общении с Виталием Кличко.

"Разговариваем очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу в общем: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора. Потому что куда бы нас судьба не забрасывала, мир спорта все равно людей объединяет. А вы прекрасно знаете, как накручивают у них и у нас.

До ситуации с коронавирусом Украина была темой номер один у нас. Я ждал, когда они уже слезут с этого коня, но они не слезали пока не случилась история с пандемией. А сейчас вы вообще не услышите ни слова об Украине. Это лишний раз доказывает, насколько цикличны предпочтения у СМИ, сегодня такая информация подается, завтра другая. Потом еще что-нибудь вытащат на белый свет, и Соловьев или еще кто-нибудь будет это обсуждать на центральном канале. Поэтому люди не зря говорят, что хотят в этот телевизор только плевать. Потому что я там слышу, переключая с одного канала на другой, а там только эти политические ток-шоу, которые всем уже порядком надоели".

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Валуев и Кличко никогда не встречались в ринге. Они не смогли договориться об сумме, а затем в Валуева обнаружили опухоль головного мозга и о бое пришлось забыть.

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03
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