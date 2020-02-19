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среда, 19 февраля 2020 20:11

В юности Икер Касильяс забыл о миллионе долларов

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Легендарный голкипер "Реала", "Порту" и сборной Испании Икер Касильяс закончил карьеру игрока. Он объявил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании и имеет поддержку многих бывших футболистов.

Единственным соперником Касильяса является действующий председатель Луис Рубиалес.

Икер Касильяс дебютировал в "Реале" в 18-летнем возрасте. В 2000 году он отбил пенальти от Сергея Реброва в матче Лиги Чемпионов против "Динамо". В 2000 году "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а 19-летний Касильяс стал самым молодым вратарем.

В молодости с Касильясом произошел забавный случай. Он забыл занести в букмекерскую контору ставку отца. Впоследствии узнал, что папа мог выиграть более миллиона долларов, так как все его ставки сыграли. Для семьи простого учителя, которым был его отец, то были огромные деньги. Однако впоследствии Икер наверстал упущенное на футбольном поле.

Голкипер стал стабильным первым номером сборной Испании, выиграв с ней Евро-2008 и 2012 и кубок мира-2014. Хотя в 2010 году английский журналист обвинил Касильяса в пропущенном мяче от Швейцарии.

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Сара Карбонеро иногда выкладывала инсайды из раздевалки "Реала"

- Виновата во всем Сара Карбонеро, его подружка, которая была за воротами, - продолжал представитель прессы.

Икер ответил мощной игрой и победой в финале. А потом не сдержался и поцеловал Сару прямо в прямом эфире. Этому поцелуя аплодировала королевская семья. Сейчас у супругов двое детей.

Виновата во всем Сара Карбонеро, его подружка, которая была за воротами

Случалось, что Касильяс периодически терял место в основе своего клуба, но впоследствии постоянно возвращал его. Хуже всего было с Моуринью. Матчи с "Баселоною" в те времена превращались в войну. Икер не признавал этого и дружил со многими игроками "Барсы". Португальский тренер вместо обвинил его в измене.

В 2015 году 34-летний вратарь перешел в "Порту", ​​а в прошлом году на тренировке перенес инфаркт. Впоследствии рак обнаружили в Сары Карбонеро. Но семья мужественно выдержала удары судьбы. Икер даже заявлял о желании вернуться, но решил таки стать футбольным администратором.

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Всего за "Реал" он сыграл 510 матчей и еще 109 - за "Порту".

Автор: Юрий СТРИГУН
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