В "Вест Хеме" восхищаются Ярмоленко

Ярмоленко удивил партнеров на старте сезона

Защитник лондонского "Вест Хэма" Райан Фредерикс похвалил украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Он иногда несет нас. Он был на топ-уровне. Его не на поле около 8 месяцев. Без разницы, кто ты, когда пропускаешь столько времени, ты не можешь быстро вернуться в игру. Но ему это удалось.

Хотим как можно чаще давать ему мяч, знаем, что он что-нибудь придумает. Он немного другой. Непредсказуемый", - говорит Фредерикс.

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В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 6 матчей и отметился тремя забитыми мячами.