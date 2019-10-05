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суббота, 05 октября 2019 10:05

В "Вест Хеме" восхищаются Ярмоленко

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В &quot;Вест Хеме&quot; восхищаются Ярмоленко
Ярмоленко удивил партнеров на старте сезона

Защитник лондонского "Вест Хэма" Райан Фредерикс похвалил украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Он иногда несет нас. Он был на топ-уровне. Его не на поле около 8 месяцев. Без разницы, кто ты, когда пропускаешь столько времени, ты не можешь быстро вернуться в игру. Но ему это удалось.

Хотим как можно чаще давать ему мяч, знаем, что он что-нибудь придумает. Он немного другой. Непредсказуемый", - говорит Фредерикс.

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В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 6 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

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05
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