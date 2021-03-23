В Украины появляется комплекс сборной Франции

В октябре 2020 Украина потерпела в Паиже самое крупное поражение в своей истории. Фото: Reuters

Сегодня сборные Франции и Украины проведут стартовый матч отбора к Кубку мира-2022. Это будет одиннадцатый матч соперников.

Вспоминаем предыдущие знаковые встречи этих команд.

Впервые Франция и Украина сошлись в очной встрече в 1999 году. Жребий свел нашу команду с тогдашними чемпионами мира в одну группу в рамках отбора к Евро-2000. В марте играл первый матч на "Стад де Франс". У хозяев из-за травмы не играл лидер команды Зинедин Зидан. Уже в начале встречи дважды по воротам Шовковского опасно пробил защитник Лоран Блан. С обоими выстрелами справился наш голкипер. Украина потеряла шанс, когда Головко на ближней штанге сбросил мяч на Гусина, а удар Андрея с линии ворот вынес защитник.

Во втором тайме французы снова давили, но лучший шанс потерял Шевченко. После тонкого паса Реброва он вышел один на один с Бартезом, но пробил на силу и французский голкипер легко справился с ударом - 0:0.

Ответная игра в сентябре того же года проходила почти без моментов и закончилась с аналогичным счетом - 0:0.

Во второй раз сборные сошлись в отборе к Евро-2008. Летом 2007 года дома Франция дожала Украины во второй половине игры - 2:0. Матч в ноябре уже ничего не решал. Франция выиграла группу, а Украина заняла лишь четвертое место. В начале игры Олег Гусев отверг под удар Андрею Воронину и счет стал - 1: 0. Французы быстро ответили голами Анри и Гову - 1:2. На первой минуте второго тайма Владислав Ващук выполнил навес на Шевченко. Андрей пробил с линии штрафной головой, а голкипер Франции оказался не готов к такому парашюту - 2:2.

На Евро-2012 руководство Федерации футбола Украины сдуру запланировало два матча сборной в Донецке. В первом из этих матчей мы уступили Франции - 0:2.

Однако самые памятные матчи между этими командами были сыграны осенью 2013 года. В своих группах отбора Украиной и Франция заняли вторые места и сошлись в стыковой дуэли за право поехать на Кубок мира в Бразилию.

Первый матч в Киеве мы выиграли - 2:0. На 62 минуте Роман Зозуля поборолся за мяч у линии аута, разыграл быструю комбинацию с Степаненко и Эдмаром, вышел один на один с Льорисом и пробил голкипера сильным ударом в упор - 1:0. На 80 минуте Зозуля убежал от Кошельны, но Лоран вставил ногу в момент замаха и свалил Романа на землю. Пенальти реализовал Андрей Ярмоленко - 2:0.

На ответный матч в Париже тренер Михаил Фоменко выставил почти тот же состав. Французы заменили пять исполнителей и уже в первом тайме вели - 2:0. В начале второй половины встречи Франк Рибери "нарисовал" падение и арбитр удалил с поля за вторую желтую карточку Евгения Хачериди. Все закончилось автоголом Гусева на 72-ой минуте. Мы проиграли - 0:3 и не поехали в Бразилию.

Последний раз команды встретились в товарищеском матче в Париже в октябре. Пострадавшейи от коронавируса сборной Украины лучше не вспоминать ту игру - 1:7. Самое крупное поражение за всю историю.

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Всего Украина и Франция сыграли между собой 10 матчей. У нас одна победа, три ничьи и шесть поражений. Разница мячей - 6:21.