В украинском клубе будет работать бывший тренер "Челси" и "Наполи"

Луиджи Ночентини отвечать за тактическую подготовку "Днепра-1". Фото: соцсети

Итальянский тренер Луиджи Ночентини будет работать с украинским клубом СК "Днепр-1".

Ночентини войдет в тренерский штаб Дмитрия Михайленко и будет отвечать за тактику команды, информирует fcdnipro.com.

Новый тренер "Днепра 1" ранее работал с Маурицио Сарри в "Наполи", а затем в "Челси". В тренерском штабе "Ювентуса" ему места не нашлось, поэтому последние полгода он был без работы. Итальянская пресса прозвала Ночентини "компьютерным мастером".

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В текущем сезоне "Днепр-1" занимает 8-е место в УПЛ и отстает на 4 очка от 6-го места, которое дает право играть в первой шестерке.