В Украине выкупить контракт Скрипника сможет только "Шахтер" - Рафаилов

Сергей Рафаилов покинул "Зарю" в конце марта 2020 года. Фото: ФК "Заря"

Экс-генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, при каких условиях Виктор Скрипник может покинуть луганскую команду.

Клубу, который захочет выкупить контракт Скрипника, нужно будет заплатить серьезную сумму отступных.

"Это компетенция президента клуба Евгения Геллера. Если есть финансовые возможности - удержит. Сумма выкупа контракта по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме единовременно может только "Шахтер". Может, президент как-то договорится. Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его поставить большую цифру. Но в украинских реалиях для тренера это большая сумма. Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая, что я там не работаю", - сказал Рафаилов в эфире телеканала "Футбол".

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Виктор Скрипник работает тренером "Зари" с лета 2019 года. За это время смог получить с командой бронзовые награды. СМИ называют Скрипника одним из наиболее вероятных кандидатов на пост тренера "Динамо".