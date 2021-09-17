В Украине пройдут два международных соревнования: какие и когда

Соревнования пройдут в 2023 году. Фото: DW

Украина в 2023 году примет чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду.

Впервые в истории нашего государства эти соревнования пройдут в Украине. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

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"Рад сообщить, что Украина впервые в истории студенческого спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", - заявил глава государства.

Украинский наставник футбольной команды "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе. Команда Сергея Реброва с девятью очками лидирует в турнирной таблице турнира чемпионата ОАЭ, имея три победы в трех матчах. Разница мячей - 6:1.