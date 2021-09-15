Реброва признали лучшим тренером в Эмиратах

Сергей Ребров претендовал на должность тренера сборной УкраиныФото: arabnews.com.

Украинский наставник футбольной команды "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в августе.

Об этом сообщает Twitter "Аль-Айна".

В борьбе за награду Ребров обошел Махди Али с "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбер с "Аль-Шарджи".

Команда Сергея Реброва с девятью очками лидирует в турнирной таблице турнира чемпионата ОАЭ, имея три победы в трех матчах. Разница мячей - 6:1.

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Ранее Сергей Ребров претендовал на пост главного тренера сборной Украины, но не сумел договориться о расторжении контракта с нынешним клубом. Тренером сборной назначили Александра Петракова.