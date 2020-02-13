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четверг, 13 февраля 2020 18:02

В Украине появилась новая промоутерская компания Top Boxing Generation

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В прошлую субботу в столичном КВЦ "Парковый" чемпион мира WBA во флайвейте (до 50,8 кг) Артем Далакян провел четвертую защиту своего титула.
В рамках боксерского шоу был проведен турнир "Чемпион только один", организацией которого занималась молодая Top Boxing Generation. В этом турнире 8 боксеров соревновались за звание чемпиона в полусреднем весе (до 66, 7 кг).

Как так получилось и ждать ли продолжения, выясняли в разговоре с генеральным директором Top Boxing Generation Владом Елисеевым и координатором проекта, вице-президентом Лиги профессионального бокса Украины Алиной Шатерниковой.

"Сначала мы проводили небольшие турниры под эгидой Eliseev Boxing Team, - вспоминает Влад. - Со временем это переросло в более мощный проект Top Boxing Generation (TBG). Считаю, что 8 февраля зрители увидели отличный старт серии. В этом году мы планируем организовать 5 турниров такого формата в разных городах Украины".

Автор: Top Boxing Generation.
  Руководители новой промоутерской компании полные амбициозных планов
Руководители новой промоутерской компании полные амбициозных планов

"Первое событие Top Boxing Generation произошло 10 августа 2019 года в концерт-холле Caribbean Club, - уточняет Алина Шатерникова. - Возникла идея объединить людей, которые любят тусить в клубах в августовскую жару, и фанов бокса в одном месте на одном событии - вечере бокса с коктейльной вечеринкой. Нам это удалось. Был soldout, молодых боксеров пришли поддержать наши звезды бокса - Василий Ломаченко со своим отцом Анатолием Николаевичем, Сергей Дзиндзирук, Виктор Постол, Вячеслав Сенченко. Телеканал XSport выступил телевизионным партнером"

Top Boxing Generation планирует выращивать топ-боксеров

Шатерникова уверена, что Top Boxing Generation имеет неплохие перспективы занять свою нишу, так как стратегия компании отличается от работы других основных игроков этого рынка.

"Все именитые промоутерские компании в Украине концентрируются на проведении масштабных ивентов в нескольких крупных городах Украины, - уверяет Алина. - Мы уважаем каждую из компаний, однако есть ощущение, что регионы обделены подобными праздниками бокса. Например, Чернигов, откуда родом уже популярный боксер Дмитрий Митрофанов. Здесь еще не было проведено ни одного вечера профессионального бокса, хотя местные фаны с нетерпением этого ждут. Одна из задач TBG - проведение соревнований по профессиональному боксу в регионах. Через первую задачу - профбокс в регионы - мы также даем возможность боксерам из регионов показать свое мастерство на профессиональном ринге".

Автор: Top Boxing Generation.
  Компания планирует развивать молодых украинских боксеров
Компания планирует развивать молодых украинских боксеров

Стратегической задачей для Top Boxing Generation, по мнению Елисеева, будет выращивания топ-боксеров.

"Мы должны оправдывать название нашей компании, - утверждает Елисеев. - Рассчитываем прийти к этому благодаря грамотной селекционной работе. ТВG - это компания, которая готова к любому виду сотрудничества. Мы планируем и копромоушн (когда две или более промоутерских компаний проводят боксерский вечер. - Ред.), и организацию собственных шоу".


В 2020 году компания Top Boxing Generation планирует провести 8 боксерских шоу в разных городах Украины.

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13
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