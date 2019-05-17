В Украине больше нет Федерации футбола

Федерацию футбола Украины переименовали. Фото: ФФУ

На XXII Конгрессе ФФУ приняли решение о переименовании Федерации футбола Украины в Украинскую ассоциацию футбола.

Это стало вторым этапом ребрендинга союза, который начался три года назад, говорится на официальном сайте ассоциации.

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"Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было "как в Украине". Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", - сказал президент организации Андрей Павелко.

В среду, 15 мая, в финале Кубка Украины "Шахтер" разгромил "Ингулец" - 4: 0. Донецкий клуб четвертый раз подряд выигрывает Кубок. В целом это их 13-й трофей.