В Турции тренер "мотивировал" своих игроков ударами по лицу и угрозами убить

Халит Курт не придумал ничего лучшего, чем бить по лицу своих футболистов. Фото: из открытых источников

Неожиданную жестокость проявил наставник турецкой команды относительно своих футболистов. Об этом сообщает "Футбол 24".

В Турции назревает скандал вокруг инцидента с избиением футболистов. Тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт странным образом пытался мотивировать своих игроков, после проигрыша в первом тайме со счетом 1: 3.

В перерыве матча наставник в раздевалке подходил к каждому из футболистов и бил их ладонью по лицу. Кроме того, он громко кричал на игроков, обзывал их и угрожал расправой. "Я убью вас! Это позорище!"

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Сам эпизод произошел еще три года назад, однако видео появилось в соцсетях только на этой неделе. Министерство спорта Турции уже начало расследование данного инцидента.

❌ Kayseri Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolcuları tokatlıyor!



Türkiye'de futbol?



pic.twitter.com/TGIa8P7LOv — AltLig TV (@AltLigTV) 24 октября 2019 г.

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Лидером чемпионата Турции является "Аланьяспорт", который в 9 матчах получил 18 очков. Ближайший преследователь "Фенербахче" имеет на 1 очко меньше.