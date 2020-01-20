В Турции голкипера удалили за два отраженных пенальти

Эрсин Айдын( справа) отразил два пенальти, но был удален с поля. Фото: из открытых источников

В матче 19-го тура Красной группы третьего дивизиона Турции между "Ушакспором" и "Велишеспором" произошел курьезный эпизод.

На 90-й минуте в ворота "Ушакспора" был назначен пенальти. Голкипер хозяев поля Эрсин Айдын отразил удар, но, по мнению рефери, сделал это с нарушением правил, за что получил желтую карточку.

Игроки "Велишеспора" перебили пенальти, но Айдын потянул и второй удар с 11-метровой отметки. Однако арбитр снова увидел неправомерные действия голкипера, за что и удалил того с поля.

Рефери снова дал гостям возможность перебить пенальти. В ворота встал один из защитников "Ушакспора" - он отразил удар по правилам, пишет "Спортарена"

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В результате "Ушакспор" одержал победу со счетом 2: 0.