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суббота, 20 ноября 2021 11:04

В "Тоттенхэме" призывают купить Малиновского

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В &quot;Тоттенхэме&quot; призывают купить Малиновского
Малиновский не очень убедительно проводит нынешний сезон. Фото: Reuters

Английские журналисты из The Spurs Web считают, что руководству "Тоттенхэма" стоит обратить внимание на украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, который, по их мнению, способен стать лидером "шпор", каким был датчанин Эриксен.

В издании считают, что у Малиновского отличный футбольный возраст (28 лет), а контрактными обязательствами с итальянским клубом он связан на полтора года, что может побудить боссов "Аталанты" рассмотреть его продажу.

В нынешнем сезоне во всех матчах за "Аталанту" Малиновский забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В свое время за "Тоттенхэм" играл Сергей Ребров. Однако стать лидером лондонцев Сергей не смог. Он провел 72 матча и забил 16 голов за все время своего пребывания в команде.

В АПЛ после 11-ти туров лондонский клуб идет на девятом месте с 16 очками.

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