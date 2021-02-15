В соперника киевского "Динамо" вспышка коронавируса

"Брюгге" в Лиге чемпионов дважды обыграл российский "Фото AFP

В соперника киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы "Брюгге" может быть вспышка коронавируса: в команде 2 подтвержденных случая заражения.

У защитников Матея Митровича и Стефано Денсвила положительные результаты тестов. Сообщает Nieuwsblad.

Из-за этих случаев 14 февраля не состоялся матч чемпионата Бельгии против "Шарлеруа".

В понедельник утром команда прошла новое тестирование.

Полузащитник Шарль де Кетеларе с симптомами был отправлен домой. Результаты новых тестов пока что не поступили.

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"Брюгге" планирует отправиться в Киев на матч 1/16 ЛЕ против "Динамо" 17 февраля вечером. Встреча запланирована на 18 февраля, начало – в 19:55.