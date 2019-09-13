В следующем бою Ломаченко хочет драться за чемпионский пояс

В этом году Ломаченко хочет провести еще один чемпионский поединок

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко хочет в следующем бою драться с чемпионом мира по версии IBF, о чем заявил промоутер украинца Боб Арум.

Украинец намерен отказаться от рядовых предложений о поединках и дождаться имени нового чемпиона — последнего на пути Василия к званию абсолютного чемпиона мира.

"Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на неделе, и он сказал, что Ломаченко хочет подождать большое предложение на бой в этом году. Если такого не поступит, Василий хочет дождаться победителя этого боя", — рассказал Арум порталу "Boxing Scene".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фьюри поиздевался над соперником в дуэли взглядов

В августе украинский чемпион победил британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и выиграл вакантный чемпионский титул WBC.