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пятница, 13 сентября 2019 16:30

В следующем бою Ломаченко хочет драться за чемпионский пояс

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В следующем бою Ломаченко хочет драться за чемпионский пояс
В этом году Ломаченко хочет провести еще один чемпионский поединок

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко хочет в следующем бою драться с чемпионом мира по версии IBF, о чем заявил промоутер украинца Боб Арум.

Украинец намерен отказаться от рядовых предложений о поединках и дождаться имени нового чемпиона — последнего на пути Василия к званию абсолютного чемпиона мира.

"Я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на неделе, и он сказал, что Ломаченко хочет подождать большое предложение на бой в этом году. Если такого не поступит, Василий хочет дождаться победителя этого боя", — рассказал Арум порталу "Boxing Scene".

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В августе украинский чемпион победил британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и выиграл вакантный чемпионский титул WBC.

https://sportarena.com
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Дата
13
сентября

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

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