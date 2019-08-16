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пятница, 16 августа 2019 21:05

В сети появились результаты голосования за лучшего футболиста мира

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В сети появилось фото документа, согласно которому Лионель Месси победил в голосовании за звание лучшего футболиста 2019 года.

Пока не известно настоящий это документ, или фейк. Об этом сообщает football.ua.

Согласно данным на нем, лучшим игроком прошлого сезона станет нападающий "Барселоны" Лионель Месси, он набрал 252 балла. В тройку также вошли Вирджел ван Дейка - 224 очка, а также Криштиану Роналду - 181 очко.

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Официальные результаты появятся 29 августа.

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которых определились все участники плей-офф раунда еврокубка. На этой стадии Украина уже потеряла одну команду – "Мариуполь" по сумме двух встреч проиграл голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы.

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Дата
16
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