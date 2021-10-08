В сборной Украины вспышка коронавируса

Сергей Нагорняк возглавляет юношескую сборную Украины. Фото: УАФ

В юношеской сборной Украины Ю-18 по футболу произошла вспышка коронавируса.

Перед учебно-тренировочными сборами сборной Украины игроков не старше 2004 года рождения у нескольких игроков тесты на Covid-19 оказались положительными, сообщает УАФ.

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Приняли решение отменить учебно-тренировочный сбор команды. Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся.

9 октября состоится матч Финляндия - Украина. Игра начнется в 19:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице лидирует Франция. Украина и Финляндия отстают на семь очков.