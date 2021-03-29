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понедельник, 29 марта 2021 13:44

В сборной Казахстана произошла вспышка коронавируса

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В сборной Казахстана произошла вспышка коронавируса
Талгат Байсуфинов возглавил сборную Казахстана в конце 2020 года. Фото: Кff.kz.

В лагере следующего соперника сборной Украины по отбору к Кубку мира Казахстана вспышка коронавируса.

Сразу несколько специалистов тренерского штаба казахов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

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"Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергея Калюбине (отсутствовал в матче против Франции - Gazeta.ua) и администратора команды Максима Шауберте.

Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев - неизвестно. По идее, с ними же контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки", - сообщил журналист.

Матч Украина - Казахстан состоится в Киеве 31 марта, начало в 21:45.

В предыдущем матче Казахстан дома проиграл Франции - 0:2. А сборная Украины не смогла обыграть Финляндию - 1:1.

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