В Саудовской Аравии работник стадиона выключил систему VAR во время матча, чтобы зарядить телефон

Команда Максима Коваля оказалась в центре скандале в Саудовской Аравии. Фото: официальный сайт "Оденсе".

Скандалом завершился футбольный матч на Ближнем Востоке.

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" - "Аль-Фатех" судейская бригада не смогла воспользоваться системой видеопомощи арбитрам VAR.

Главный рефери встречи хотел убедиться в верности решения, чтобы зафиксировать взятие ворот, однако система дала сбой, об этом передает "24 канал".

Как позже выяснилось, система просто была отключена от сети. Один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы зарядить свой телефон.

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Победу в матче одержал "Аль-Наср" благодаря голу, который на 49-й минуте забил нападающий Фирас аль-Бурайкан. Благодаря этому результату "Аль-Наср" с 8 очками поднялся на восьмое место в таблице. "Аль-Фатех" (5 очков) расположился на последнем, 16-м месте. В составе команды выступает украинский вратарь Максим Коваль.