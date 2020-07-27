В "Шахтере" раскритиковали переход Луческу в "Динамо"

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

В донецком "Шахтере" не слишком обрадовались, потому что Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо".

Румынский специалист 12 лет отдал "горнякам", поэтому не имел права переходить в состояние принципиального соперника.

"Когда президент "Динамо" разговаривал с ультрас, сказал им, что Луческу не очень доволен увольнением с "Шахтера", что он якобы зол на президента клуба и хочет доказать, что это было неправильное решение. Возможно, это одна из причин прихода специалиста в "Динамо".

Также не нужно обходить вниманием решения самого Луческу. Например, я проработал в Шахтере более 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что могу оказаться в "Динамо". Возможно, у иностранцев это происходит проще, но тоже Карло Николини (тренер по физической подготовке. - Gazeta.ua) отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить Киевом и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера". Вы знаете, что Луческу называют мистером. Однако, я думаю, что мистеры так не делают", - сказал Палкин в эфире телеканала "Украина 24".

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23 июля Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. С 2002-го по 2016 годы румынский тренер возглавлял "Шахтер".