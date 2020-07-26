Луческу презирал Украину и очень любил Россию

Притула является болельщиком "Динамо".Фото znay.ua

Телеведущий и амбассадор сборной Украины Сергей Притула прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

"Луческу – тот самый бывший тренер "Шахтера" и российского "Зенита", который рассказывал, что не следит за УПЛ, поскольку там осталась одна команда. И который говорил, что ему не по-пацански возглавлять "Динамо".

Хочу поговорить о Луческу как о человеке-пренебрежении. Я это видел как болельщик каждый день, пока он был в Украине и даже за ее пределами.

Он постоянно критиковал украинских игроков и чемпионат. Ему все было не так, плохо, он выливал тонны дерьма на Украину и даже на людей, которые для нас иконы. В частности – на Валерия Лобановского.

Но он не просто презирал Украину, параллельным курсом он очень любил Россию, хвалил и ждал, когда Россия будет в Украине. В свое время он выехал с "Шахтером" из Донецка, потому что его оккупировали россияне. И что он сделал? Поехал работать в Россию.

Ему с***ь на нас с вами, тысячи смертей, миллионы переселенцев, он плевать хотел на нашу боль и страдания, историю, ведь для него это все – Советский Союз. Теперь мистер "Какая разница" приехал в столицу Украины тренировать "Динамо".

С таким же успехом, если бы не умер, можно было бы и Кобзона поставить на тренерскую должность. Он же тоже считал, что это все Советский Союз. После этого назвать назначение Луческу плевком в историю и дух столичного клуба, лица болельщиков – это будет значительным приуменьшением.

Но это тренер с большим динамовским сердцем, ведь он тренировал "Динамо" Бухарест. Проблема не в Луческу, а в том, что Киев 30 лет не имеет своего футбольного клуба. Клуб есть у братьев Суркисов и Медведчука, они крутят им, как хотят", – сказал Притула.

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75-летний Мирча Луческу станет новым главным тренером "Динамо". Контракт подписан на два года.