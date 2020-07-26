Луческу презирал Украину и очень любил Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 585
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 702
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4194
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2304
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7803
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3654
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
11
11
13
13
10
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Видео
Все видео
Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
Дебют Беккенбауэра в сборной пресса назвала самоубийством
Дебют Беккенбауэра в сборной пресса назвала самоубийством
VAR отменил четыре гола в ворота "Наполи"
VAR отменил четыре гола в ворота "Наполи"
"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы
"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы
ПСЖ выиграл Кубок Франции ценою потери Мбаппе
ПСЖ выиграл Кубок Франции ценою потери Мбаппе
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 738
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
1 Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5292
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 270
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
воскресенье, 26 июля 2020 22:15

Луческу презирал Украину и очень любил Россию

  Комментировать
Луческу презирал Украину и очень любил Россию
Притула является болельщиком "Динамо".Фото znay.ua

Телеведущий и амбассадор сборной Украины Сергей Притула прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

"Луческу – тот самый бывший тренер "Шахтера" и российского "Зенита", который рассказывал, что не следит за УПЛ, поскольку там осталась одна команда. И который говорил, что ему не по-пацански возглавлять "Динамо".

Хочу поговорить о Луческу как о человеке-пренебрежении. Я это видел как болельщик каждый день, пока он был в Украине и даже за ее пределами.

Он постоянно критиковал украинских игроков и чемпионат. Ему все было не так, плохо, он выливал тонны дерьма на Украину и даже на людей, которые для нас иконы. В частности – на Валерия Лобановского.

Но он не просто презирал Украину, параллельным курсом он очень любил Россию, хвалил и ждал, когда Россия будет в Украине. В свое время он выехал с "Шахтером" из Донецка, потому что его оккупировали россияне. И что он сделал? Поехал работать в Россию.

Ему с***ь на нас с вами, тысячи смертей, миллионы переселенцев, он плевать хотел на нашу боль и страдания, историю, ведь для него это все – Советский Союз. Теперь мистер "Какая разница" приехал в столицу Украины тренировать "Динамо".

С таким же успехом, если бы не умер, можно было бы и Кобзона поставить на тренерскую должность. Он же тоже считал, что это все Советский Союз. После этого назвать назначение Луческу плевком в историю и дух столичного клуба, лица болельщиков – это будет значительным приуменьшением.

Но это тренер с большим динамовским сердцем, ведь он тренировал "Динамо" Бухарест. Проблема не в Луческу, а в том, что Киев 30 лет не имеет своего футбольного клуба. Клуб есть у братьев Суркисов и Медведчука, они крутят им, как хотят", – сказал Притула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Луческу в "Динамо" - плевок в душу" - Блохин

75-летний Мирча Луческу станет новым главным тренером "Динамо". Контракт подписан на два года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу презирал Украину и очень любил Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Международный язык общения придумал окулист

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Боец АТО поджег себя у стен Минобороны

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха 1 Просмотров: 30197
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 13662
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 5859
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 5076
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 4815
Спорт
Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
 Просмотров: 261
Дебют Беккенбауэра в сборной пресса назвала самоубийством
Дебют Беккенбауэра в сборной пресса назвала самоубийством
 Просмотров: 459
Команда Кравца вылетела из турецкой Суперлиги
Команда Кравца вылетела из турецкой Суперлиги Просмотров: 207
Разруха и бедность – чемпионка Европы увидела оккупированный Крым
Разруха и бедность – чемпионка Европы увидела оккупированный Крым Просмотров: 1467
Чигринского зовут в клуб, который выигрывал Кубок чемпионов
Чигринского зовут в клуб, который выигрывал Кубок чемпионов Просмотров: 513
Больше всего комментируют
9
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
2
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
Голосов: 154
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua