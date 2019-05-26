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воскресенье, 26 мая 2019 16:45

В "Шахтере" хотят, чтобы Пятов отказался от сборной

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В &quot;Шахтере&quot; хотят, чтобы Пятов отказался от сборной
Пятов сыграл 81 матч за сборную Украины

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов должен завершить карьеру в сборной Украины, чтобы выступать еще дольше на клубном уровне. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

В этом уверен тренер вратарей "оранжево-черных" Антонио Феррейра.

За месяц Пятову будет 35 лет, но у него точно есть несколько лет в запасе. А чтобы лучше восстанавливаться и отдыхать, по мнению Феррейры, ветерану надо уйти из национальной команды.

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За сборную Украины Андрей Пятов сыграл 81 матч, в которых пропустил 65 мячей.

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26
мая

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