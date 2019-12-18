В России снова хотят объединенный чемпионат. На этот раз без Украины

В разгар карьеры Андрей Аршавин играл за "Арсенал" и даже забил четыре мяча "Ливерпулю"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об объединении чемпионатов России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

"Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве. Плюс, играя за "Кайрат", я понимал проблемы этого клуба. Тем более, что он частный. Ему нужно место и возможность зарабатывать деньги. В чемпионате Казахстана это сделать малореально, потому что телетрансляции стоят около нуля. Местная валюта находится низко, поэтому на билетах тоже не заработать, даже если придет половина стадиона – цитирует Аршавина "Террикон".

"А чтобы в Европе быть конкурентоспособными, нужны нормальные и сильные соперники во внутреннем чемпионате. В таком случае игроки смогут показать лучшие качества. Маленьким странам объединение нужно. Сейчас объединение чемпионатов России и Украины неактуально. Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг. Особенно, если брать первую пятерку.

Уровень команд Казахстана? Я бы отнес все команды ко второй восьмерке российского чемпионата. Даже с шестого места и ниже. Вряд ли все команды упомянутых стран смогут на равных соревноваться. Если брать бюджеты, у "Астаны" он не самый маленький по российским меркам. Руководство может и больше вкладываться. Вопроса конкурентоспособности не возникнет.

Чтобы договориться с УЕФА, в первый год можно считать рейтинг лиги. Если сложить рейтинги всех четырех стран, у нас было бы 7 квот в еврокубках. УЕФА на это не согласится. Можно пойти другим путем. Оставить Россию за основу и прибавить рейтинг присоединившихся шести команд.

Нашим соседям с точки зрения спорта это интересно. Президенту "Кайрата" это интересно по финансовым причинам, чтобы возвращать свои деньги. В чемпионате Казахстана ему неинтересно. Также это поднимет интерес среди детей. Представьте, если в Казахстан приедет Халк или Чалов?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все украинские клубы соглашались играть с Россией объединенный чемпионат" – Газзаев

В 2013 году с идеей объединенного чемпионата России и Украины носился бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев. Но после начала агрессии России против Украины об этом пришлось забыть. Нынче Газзаев стал депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".