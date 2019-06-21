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пятница, 21 июня 2019 19:00

В России разграбили стадион, который принимал матчи Кубка мира 2018

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В России разграбили стадион, который принимал матчи Кубка мира 2018
Через год после Кубка мира "Волгоград - Арена" уже не может принимать матчи высокого уровня

Стадион "Волгоград Арена", который принимал матчи Кубка мира 2018 по футболу 2018 года, не будет в ближайшее время принимать спортивные мероприятия.

Как сообщает Telegram канал "Экспорт", арене не выдали сертификат на проведение матчей чемпионата России из-за того, что с объекта в неизвестном направлении вывезли оборудования.

"Говорят, что дело не только в ливневой канализации возле стадиона, которую придется переделывать. Есть вопросы и к оборудованию, часть которого просто вывезли после Кубка мира. По стадионом надо было следить, но в Волгограде этого не делали", - говорится в сообщении источника .

Интересно, что на строительство стадиона в Волгограде потратили 19,5 миллиарда рублей (307 миллиона долларов ).

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45-тысячная "Волгоград Арена" построена к Кубку мира-2018. На ней прошли четыре матча группового этапа. В сезоне-2018/19 на этом стадионе в чемпионате России играл "Ротор", который выступает во второй лиге России. В среднем на домашние матчи волгоградцев приходили 18724 зрителей.

https://24tv.ua
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