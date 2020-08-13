В России – озлобленность. Это не страна для жизни – белорусский легкоатлет

Башан не хочет жить в России. Фото: Іnstagram

Метатель молота Николай Башан, с 2009 года выступавший за сборную России, рассказал, почему вернулся в Беларусь.

"Нам было вообще не важно, куда мы едем. Хоть на Чукотку. Мы ехали за тренером. Даже недолго пообщавшись с Сергеем Литвиновым, все понимали, насколько он отдан делу.

Вернулся домой. К семье. Да и старший товарищ Иван Тихон тоже здесь. С ним вместе тренируюсь. Мы ведь и у Литвинова вместе работали, понимаем друг друга, поддерживаем. Хотя вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник", — приводит слова Башана "Беларусь сегодня".

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Лучшим результатом Башана в этом сезоне был бросок на 74 м 68 см.