В России будут платить Ордецу миллион евро

Игроков из России больше не вызывают в национальную сборную

Сегодня украинский защитник Иван Ордец стал игроком московского "Динамо". Официальный сайт клуба информирует, что срок контракта рассчитан на 3 ближайших года.

Стало известно, сколько игрок будет получать в новом клубе. По информации ua-football, 26-летний футболист договорился за зарплату 1 млн евро в год плюс бонусы. Тот же источник сообщает, что в "Шахтере" зарплата Ордеца была не более 400 тыс. евро в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канадский хоккеист вспомнил ужасы жизни в российской глубинке

Иван Ордец - воспитанник донецкого "Шахтера" и за свою профессиональную карьеру выступал только за 2 клуба: "Шахтёр" и "Мариуполь". В составе сборной Украины провел 12 игр.