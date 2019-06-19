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среда, 19 июня 2019 17:06

В России будут платить Ордецу миллион евро

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В России будут платить Ордецу миллион евро
Игроков из России больше не вызывают в национальную сборную

Сегодня украинский защитник Иван Ордец стал игроком московского "Динамо". Официальный сайт клуба информирует, что срок контракта рассчитан на 3 ближайших года.

Стало известно, сколько игрок будет получать в новом клубе. По информации ua-football, 26-летний футболист договорился за зарплату 1 млн евро в год плюс бонусы. Тот же источник сообщает, что в "Шахтере" зарплата Ордеца была не более 400 тыс. евро в год.

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Иван Ордец - воспитанник донецкого "Шахтера" и за свою профессиональную карьеру выступал только за 2 клуба: "Шахтёр" и "Мариуполь". В составе сборной Украины провел 12 игр.

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