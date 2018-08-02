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четверг, 02 августа 2018 08:10

В РФ похвалили Усика и предлагают российский паспорт

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В РФ похвалили Усика и предлагают российский паспорт
Украинского боксера Александр Усика похвалили в Госдуме РФ. Фото: УНІАН

В Госдуме РФ предлагают предоставить украинскому боксеру Александру Усику российское гражданство, после заявлений, что ему не нужно звание "Героя Украины".

Соответствующее заявление сделал российский депутат Дмитрий Свищов.

Тот вспомнил, что боксер "родился в Крыму, в Симферополе".

"Александра с удовольствием приняло бы любое государство. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими обычаями. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях", - заявил российский депутат.

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Александр стал третьим абсолютным чемпионом мира в истории тяжелого веса. Раньше такого статуса достигали Эвандер Холифилд и О'Нил Белл, но у них обоих было только по 3 пояса - WBC, WBA и IBF.

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  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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