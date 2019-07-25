В первом матче Скрипника "Заря" одержала победу в квалификации Лиги Европы

Артем Громов отличился дублем в матче

Луганская "Заря" в третьем круге квалификации Лиги Европы победила черногорскую "Будочнист" 3: 1.

Матч в Черногории стал для Виктора Скрипника первым на посту главного тренера луганской команды. На этом посту Скрипник заменил Юрия Вернидуба, который возглавлял "Зарю" 8 сезонов.

В первой игре Скрипника "Заря" появилась абсолютно новой командой. Видно не вооруженным глазом, что новый тренер меняет построение игры.. Если раньше луганчане славились своими быстрыми переходами из обороны в атаку, то сейчас команда старается играть первым номером, держа мяч. Конечно, такой футбол не простой. Нужно время на перестройку.

"Заря" изменила построение игры команды



В Черногории Виктор Скрипник выставил смелый состав с двумя форвардами в составе. Место в середине поля занял новичок команды, атакующий полузащитник Юрченко. С первых минут "Заря" начала расшатывать оборону хозяев поля. Левый защитник Михайличенко раз за разом оставлял своего визави за спиной. В начале первого тайма именно передача с левого фланга стала результативной на Громова. Через несколько минут очень грубо ошибся вратарь черногорцев. что привело ко второму голу "Зари".

Сложилось впечатление, что уровень команд совершенно разный. "Заря" без проблем имеет довести игру до победы увеличив свое преимущество в счете. "Будочност" ничего кроме сумбурных стандартов, провокаций и грубости не могла предложить сопернику.

К сожалению, в начале второго тайма команда с "Черногории" отыграли один мяч. Защитник Чеберко срезал мяч в собственные ворота. Началась игра нервов. Одна ошибка могла все изменить. Каждый из соперников играл очень просто. Высший класс украинской команды все-таки дал о себе знать. Лунев разогнал очередную фланговую атаку - Аравеладзе оставалось только не попасть во вратаря с близкого расстояния.

Начало второго тайма получился нервным



Во время. оставшееся время хозяева поля пытались по инерции атаковать, но кроме опасного штрафного ничего не создали у ворот Шевченко.

Виктор Скрипник одерживает победу в своем первом матче. Если не отрезок в начале второго тайма, игра "Зари" удалась. Благодаря высокой мастерства игроков представитель Украины имел преимущество. Проблемы возникли в обороне, где 21 летний Чеберко проваливался.

"Будучность" - "Заря" 1: 3

Голы: Громов (15, 19 мин.), Арвеладзе(82) - Перович (60 мин)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждать от Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари"

Матч между "Зарей" и "Будочност" пройдет через неделю в Киеве.