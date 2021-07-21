В оргкомитете Токио-2020 заговорили об отмене Олимпиады

Сейчас количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться. Фото: Reuters

В оргкомитете Олимпийских игр в Токио не исключают отмены Олимпиады в случае резкого увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

Генеральный директор организации Тоширо Муто будет следить за количеством больных и при необходимости свяжется с другими организаторами, передает Reuters

"Мы продолжим обсуждение, если количество случаев возрастет. Сейчас число зараженных может колебаться, поэтому мы будем думать, что делать, когда возникнет опасная ситуация", - заявил он.

Муто добавил, что организаторы "сконцентрировались на успешном проведении игр на 100%".

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Олимпиада-2020 должна состояться в Токио 23 июля - 8 августа 2021 года. Около 80% японцев хотят отменить или перенести игры из-за распространения пандемии коронавируса. Примерно 10 тыс. из 80 тыс. волонтеров отказались помогать во время Олимпийских игр. Волонтеры отказываются от участия в организации соревнований из-за опасений пандемии. Первая тысяча волонтеров отказалась от участия еще в феврале.

17 июля произошел первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио. Положительный результат получил иностранец среди организаторов Олимпиады. Коронавирус зафиксировали у 45 человек, имеющих отношение к играм.