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четверг, 06 мая 2021 15:38

В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
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Тяжелоатлетка из Новой Зеландии 43-летняя Лорел Хаббард может стать первой трансгендерной спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх.

Из-за пандемии в тяжелой атлетике изменили правила квалификации, пишет Sky Sports. Ранее, чтобы претендовать на участие в Олимпиаде, спортсменам нужно было принять участие в шести соревнованиях. Сейчас количество сократили до четырех.

Это позволило Хаббард претендовать на участие в Олимпийских играх, ведь она фактически является лучшей спортсменкой из Океании. Остается дождаться, пока Олимпийский комитет Новой Зеландии утвердит тяжелоатлетку как участницу Олимпиады.

Фото: Reuters

Хаббард сменила пол в 35 лет. До этого она участвовала в мужских соревнованиях. Спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в 2017 году. Занимает 16-е место в мировом рейтинге.

В 2015 году Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам-трансгендерам выступать на любых соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона будет ниже установленной планки.

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Этим летом в Японии состоится Олимпиада 2020 года, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на год вперед. 14 апреля в Токио запустили обратный отсчет до начала соревнований. Символ Олимпиады, пять колец, установили на вершине горы Такао.

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06
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