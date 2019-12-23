В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 324
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 126
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2178
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 198
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 189
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2223
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
7
4
12
12
15
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Видео
Все видео
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии
"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии
"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ
Малиновский принял участие в разгроме "Милана"
Малиновский принял участие в разгроме "Милана"
"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавленное время и выиграл клубный Кубок мира
"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавленное время и выиграл клубный Кубок мира
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2232
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1233
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 162
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 20:11

В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста

  Комментировать
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
Юношеская команда "Кривбасс" и ее тренер Сергей Бага. Фото: из открытых источников

В Одессе на детском турнире тренер команды избил 11-летнего хоккеиста.

После поединка одесских "морских волков" со сверстниками из криворожского "Кривбасса" у бортика, что ведет к выходу, между хоккеистами завязалась драка.

Юные спортсмены, начали выплескивать эмоции. Возможно, в разборках победила бы дружба, однако в дело вмешался тренер криворожан Сергей Брага. Вместо того чтобы разнимать мальчиков, он принял активное участие в ледовом побоище.

Больше всего пострадал голкипер одесской команды, 11-летний Илья Бобров. По предварительной информации, Илья прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга, пишет "Чемпион"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)

Матч между "морскими волками" и "Кривбассом" завершился победой последних со счетом 10: 5.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 317414
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 25515
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 15876
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 4 Просмотров: 11340
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 9963
Спорт
"Динамо" официально вернуло Русина с аренды
"Динамо" официально вернуло Русина с аренды Просмотров: 279
Далакян проведет защиту титула в Киеве 8 февраля
Далакян проведет защиту титула в Киеве 8 февраля Просмотров: 99
"Динамо" нашло форварда в Первой лиге
"Динамо" нашло форварда в Первой лиге Просмотров: 945
Итальянский гранд хочет подписать лидера "Динамо"
Итальянский гранд хочет подписать лидера "Динамо" Просмотров: 900
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы вылетел из Кубка португальской лиги
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы вылетел из Кубка португальской лиги Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 1043
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua