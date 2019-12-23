В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста

Юношеская команда "Кривбасс" и ее тренер Сергей Бага. Фото: из открытых источников

В Одессе на детском турнире тренер команды избил 11-летнего хоккеиста.

После поединка одесских "морских волков" со сверстниками из криворожского "Кривбасса" у бортика, что ведет к выходу, между хоккеистами завязалась драка.

Юные спортсмены, начали выплескивать эмоции. Возможно, в разборках победила бы дружба, однако в дело вмешался тренер криворожан Сергей Брага. Вместо того чтобы разнимать мальчиков, он принял активное участие в ледовом побоище.

Больше всего пострадал голкипер одесской команды, 11-летний Илья Бобров. По предварительной информации, Илья прошел томографию, у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга, пишет "Чемпион"

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Матч между "морскими волками" и "Кривбассом" завершился победой последних со счетом 10: 5.