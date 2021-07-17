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В новом сезоне "Динамо" продолжит прогрессировать

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В новом сезоне &quot;Динамо&quot; продолжит прогрессировать
Яворский предполагает прогресс "Динамо". Фото: sports. te.ua

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский считает, что в следующем сезоне киевское "Динамо" продолжит прогрессировать.

- Иногда случается, что команда бросается в эйфорию от прихода нового тренера и выдает прекрасный сезон. Однако в следующем году сдувается и возвращается к своей прежней игры и прежних результатов. Однако в этом случае. "Динамо" с Мирчей Луческу очень медленно "нащупывавшего" свою игру. Почти весь сезон в решающих матчах делался акцент на оборону. Но с каждым месяцем игра команды улучшалась. И уже в мае мы видели совсем другое "Динамо" чем в августе со значительно большим акцентом на атаку. Команда сбалансировала все линии, подтянула молодых воспитанников, которые возмужали и стали полноценными лидерами клуба. А самое главное - ребята обрели уверенность, которая просто так не проходит.

Игорь Петрович считает, что Луческу хорошо подготовил "Динамо" в физическом плане.

- Кроме Цыганкова и Беседина (но это частный случай) больше никто не травмировался. Не было мелких мышечных травм. Была хорошая атмосфера так как все бежали в атаку возвращались в оборону. Откровенно говоря, я не понимаю Максима Шацких, который говорит, что не видит разницы между "Динамо" Александра Хацкевича и "Динамо" Луческу. Конечно, как вы ее увидите, если они отставали от "Шахтера" на 20 с хвостиком очков? Где у вас полтора года был Николай Шапаренко? А здесь Илья Забарный вырос в игрока национальной сборной. Если бы мне кто-то сказал такое в прошлом году, я бы не поверил. Но это факт.

В этом году киевлян ждет тяжелая борьба с "Шахтером". Но если дончане вкладывают огромные средства в покупку новых игроков, то "Динамо" идет правильным эволюционным путем, делая ставку на своих воспитанников. И это огромный стимул для молодежи. Они видят, как пробились в основу Шапаренко и Забарный и верят, что при правильном отношении к работе тоже могут повторить их успех. Поэтому, я думаю, "Динамо" будет продолжать прогрессировать. Особенно, по качеству игры. Здесь команде есть куда расти.

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В сезоне 2020-21 киевское "Динамо" выиграло все трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат. Именно динамовцы стали основной сборной Украины, которая впервые в истории пробилась в восьмерку лучших на чемпионате Европы.

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Дата
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