В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона

ен Копмейнерс забил ПСВ 2 мяча. Фото: Gettyimages.com.

В центральном матче 16-го тура чемпионата Нидерландов АЗ в гостях победил ПСВ -3:1.

Украшением матча стал гол Тена Копмейнерса в конце первого тайма. Нидерландский футболист после подачи углового пяткой переправил мяч в ворота соперника. Ни защитники, ни вратарь ПСВ не были готовы к такому повороту событий. Мяч по красивой траектории залетел в ворота хозяев поля.

Это был второй мяч Тена в ворота ПСВ. В начале игры он открыл счет с пенальти.

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После 16-ти туров чемпионата Нидерландов является "Аякс", набравший 35 очков. В ПСВ на одно очко меньше. АЗ набрал 31 пункт и идет на 5-м месте.