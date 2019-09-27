В Нидерландах арбитр сломал ногу, но завершил матч

Роб Диперник смог работать 30 минут со сломанные ногой. Фото: Sportnieuws

Нидерландский судья Роб Диперник показал высокий уровень ответственности во время матча 1/64 финала Кубка Нидерландов. Смог работать на поле с сломанною ногой.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Главный арбитр Роб Диперник на 90 + 1 минуте встречи между "Катвейком" и "Квик Бойз" неудачно наступил на ногу. Через боль судья был вынужден вызвать на поле врачей, которые "заморозили" травмированное место.

В итоге рефери еще провел на поле 30 минут, отработав два овертайма. После игры в арбитра диагностировали перелом ноги.

🤕 | Scheidsrechter Rob Dieperink brak zijn enkel tijdens de Katwijkse derby dinsdag, maar maakte toch de 120 minuten vol.



Beterschap, Rob! 💪#quikat pic.twitter.com/MYWMN1Bp7g — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 сентября 2019 г.

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Матч между "Катвейком" и "Квик Бойз" в Кубке Нидерландов завершился победой хозяев 3: 2.