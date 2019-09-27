В Нидерландах арбитр сломал ногу, но завершил матч

Нидерландский судья Роб Диперник показал высокий уровень ответственности во время матча 1/64 финала Кубка Нидерландов. Смог работать на поле с сломанною ногой.
Об этом сообщает "Футбол 24".
Главный арбитр Роб Диперник на 90 + 1 минуте встречи между "Катвейком" и "Квик Бойз" неудачно наступил на ногу. Через боль судья был вынужден вызвать на поле врачей, которые "заморозили" травмированное место.
В итоге рефери еще провел на поле 30 минут, отработав два овертайма. После игры в арбитра диагностировали перелом ноги.
🤕 | Scheidsrechter Rob Dieperink brak zijn enkel tijdens de Katwijkse derby dinsdag, maar maakte toch de 120 minuten vol.— FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 сентября 2019 г.
Beterschap, Rob! 💪#quikat pic.twitter.com/MYWMN1Bp7g
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Матч между "Катвейком" и "Квик Бойз" в Кубке Нидерландов завершился победой хозяев 3: 2.
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