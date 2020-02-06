В НХЛ вратарь совершил фантастический сейв

Несмотря на сейв Антти Раанта, его команда уступила в серии буллитов. Фото: соцсети

Вратарь хоккейного клуба "Аризона Койотс" Антти Раанта совершил фантастический сейв во время матча регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго Блэкхоукс".

Эпизод произошел в 3-м периоде при ничейном счете 2: 2. Брэндон Саад пытался пробить с близкого расстояния над голкипером, который в то время уже лежал на животе на льду. Но Антти Раанта сумел отбить шайбу, подняв ноги над головой, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России умер выдающийся хоккеист золотой эпохи

Матч завершился вничью 2: 2, а в серии буллитов "Чикаго" оказался сильнее — 1:0.