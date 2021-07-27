В медальном рейтинге Олимпиады изменился лидер. Украина теряет позиции

Сборная Японии стала новым лидером медального зачета на Олимпиаде.
После четырех дней соревнований японцы смогли обойти команды США и Китая, сообщает официальный сайт соревнований.
Япония имеет в своем активе 10 золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. Всего 18 наград.
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Команда США завоевала 25 наград. Но только девять из них золотые, восемь серебряных и бронзовых.
Китай девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых. Всего 21 медаль.
Сборная Украины опустилась с 42-го на 47-е место. В активе украинский только три бронзовых награды.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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