В медальном рейтинге Олимпиады изменился лидер. Украина теряет позиции

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сборная Японии стала новым лидером медального зачета на Олимпиаде.

После четырех дней соревнований японцы смогли обойти команды США и Китая, сообщает официальный сайт соревнований.

Япония имеет в своем активе 10 золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. Всего 18 наград.

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Команда США завоевала 25 наград. Но только девять из них золотые, восемь серебряных и бронзовых.

Китай девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых. Всего 21 медаль.

Сборная Украины опустилась с 42-го на 47-е место. В активе украинский только три бронзовых награды.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.