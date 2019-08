В матче Лиги Европы болельщики попали петардой в голову арбитра

Матч квалификации Лиги Европы чуть не завершился трагедией.

В матче Лиги Европы между румынским "Университатя Крайова" и венгерским "Гонведом" на поле возникла потасовка. Закончилась она тем, что фанаты бросили в арбитра встречи петарду, которая попала ему в голову.

Первый матч между этими командами закончился вничью 0: 0. Голов они не забили и во 2-м матче. Поэтому все приближалось к серии пенальти. Незадолго до конца матча на поле возникла потасовка между футболистами. К ней присоединились фанаты на трибунах. В один из моментов они бросили петарду на поле. Она попала в голову арбитра Арнолду Хантеру из Северной Ирландии. После этого он упал на поле.

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k